Verso Roma-Napoli, Ancelotti e Ranieri fanno la conta degli indisponibili

Roma-Napoli si disputerà domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico: il tecnico azzurro ritrova i nazionali e spera di recuperare gli infortunati ancora in dubbio.

Seduta mattutina per il Napoli al centro tecnico di Castevolturno in vista del match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico, alle 15. Rientrati dagli impegni con le Nazionali Meret, Luperto, Mertens e Milik (in anticipo sul programma), la squadra ha svolto attivazione in avvio con l’ausilio di ostacoli bassi. A seguire esercizi finalizzati allo svolgimento di gioco e lavoro tecnico, partitina a campo ridotto e chiusura con tiri su calcio da fermo. Allenamento differenziato per Fabian Ruiz.

Ranieri attende notizie dall’infermeria su Under e Kolarov

Ranieri spera di recuperare dall’infermeria qualche giocatore importante in vista della sfida in programma domenica all’Olimpico contro il Napoli secondo in classifica. Il tecnico della Roma dovrebbe recuperare Under, almeno per la panchina visto lo stop lungo ormai due mesi, e spera di avere anche Kolarov. Per gli altri infortunati di lungo corso sara’ invece dura, anche se oggi De Rossi, Manolas, Pellegrini e Pastore hanno continuato il lavoro separatamente dal resto del gruppo che ha finalmente ritrovato anche i giocatori partiti nei giorni sorsi per gli impegni con le rispettive nazionali.

Difficile al momento avere un quadro chiaro della situazione romanista in vista del Napoli perche’ le ultime quarantotto ore saranno decisive: di certo c’e’ che il tecnico giallorosso andra’ avanti con il 4-4-2 visto di recente nel tentativo di far coesistere in attacco Dzeko e Schick.