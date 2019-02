Verso Napoli-Juventus, Milik si allena a parte

Gli azzurri si sono allenati oggi agli ordini di Carlo Ancelotti in vista di Napoli-Juventus, gara che potrebbe non presentare il solito tutto esaurito di pubblico.

Napoli-Juventus | Prosegue la preparazione del Napoli in vista del big-match in programma domenica sera al San Paolo contro la Juventus. Mattinata di allenamento per gli azzurri di Ancelotti, impegnati in un riscaldamento a secco in avvio. Di seguito torello a campo grande con la rosa divisa in due gruppi. Successivamente lavoro atletico con l’utilizzo di ostacoli bassi. Chiusura con seduta tattica e mini torneo in famiglia: 5 contro 5 con l’ausilio delle sponde. Milik ha svolto lavoro differenziato in via precauzionale. Mario Rui ha partecipato alla prima parte di seduta con il gruppo e poi ha proseguito seguendo la tabella personalizzata.

Un rallentamento nella vendita dei biglietti

Per quanto riguarda i tagliandi staccati per la sfida di domenica contro la Juventus, al momento, al terzo giorno di vendita dei biglietti, siamo a 28mila spettatori. Nonostante l’inizio positivo, quindi,ci sono molto dubbi sul classico “tutto esaurito” per un match che sembra avere meno fascino del solito sui sostenitori azzurri.

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (Ghoulam); Callejon, Fabian, Allan, Zielinski; Insigne, Milik. All.: Ancelotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Bernardeschi, Matuidi; Dybala, Cristiano, Mandzukic. All.: Allegri