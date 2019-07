Universiade, Pallanuoto: Settebello e Setterosa domani si giocano l’accesso alle semifinali

Universiade Napoli 2019, Pallanuoto: Domani il Settebello affronterà la Francia mentre il Setterosa giocherà contro il Giappone.

Profumo di medaglia per le due nazioni di pallanuoto impegnate alla 30^ Summer Universiade Napoli 2019. Da domani si fa sul serio; si giocano i quarti di finale. Gare ad eliminazione diretta.

Il Settebello allenato da Angelini, dopo aver battuto di misura la Croazia, al termine di una partita equilibrata e spettacolare che ha esaltato il folto pubblico presente ed aver chiuso in testa il girone, domani, alle 19.30 allo Stadio del Nuoto di Caserta, affronterà la Francia.

Il team transalpino, almeno sulla carta, non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per Campopiano e compagni, fin qui protagonisti di un percorso entusiasmante: l’Italia però non si fida.

In contemporanea il Setterosa di Martina Miceli dopo aver battuto di misura la Russia ed aver chiuso in testa e a punteggio pieno il suo girone, sempre nella giornata di domani, nell’impianto di Casoria (ore 19.30), affronterà il Giappone in una sfida senza appello. Entrambe le rappresentative, dunque, sono ad un passo dall’accesso alle semifinali, obiettivo ampiamente alla portata.