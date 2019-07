Universiade Napoli 2019: I risultati delle gare del 9 luglio. Nuoto, oro per Silvia Scala

I risultati delle Universiade Napoli 2019: Nel nuoto Silvia Scalia vince la medaglia d’oro dopo il bronzo. Oro a squadre nel Fioretto maschile e nella Sciabola femminile.

Altra medaglia per il nuoto italiano. Silvia Scalia, dopo il bronzo ottenuto ieri nei 100 metri dorso concede il bis, terza nei 50 dorso, la sua specialità, da primatista italiana. Oggi ha sbaragliato al concorrenza conquistando la medaglia d’oro nella sua specialità: i 50 metri dorso. La nuotatrice di Lecco ha concesso uno splendido bis impreziosendo il bottino della spedizione azzurra.

Universiade, Scherma: Oro a squadre nel Fioretto maschile e nella Sciabola Femminile.

Ancora due medaglie d’oro per la scherma all’Universiade Estiva Napoli 2019 conquistate oggi al PalaUnisa, nel campus di Baronissi: trionfano le squadre di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia chiude così con ben 13 medaglie, di cui 5 d’oro, 3 d’argento e 5 di bronzo, facendo suo il medagliere.

L’Italia dei fiorettisti esulta in finale superando con il punteggio di 45-22 la Corea. L’oro individuale Damiano Rosatelli, l’argento Guillaume Bianchi e Francesco Ingargiola hanno esordito nel tabellone da 16 con il successo per 45-11 sull’India e nei quarti di finale hanno battuto la Cina 45-28. Poi, in semifinale, gli azzurri hanno sconfitto la Russia per 45-30 prima di mettersi al collo la medaglia d’oro dominando in finale la Corea.

Sale sul gradino più alto del podio anche la squadra italiana delle sciabolatrici. Lucia Lucarini (reduce dall’argento individuale), Michela Battiston (bronzo lo scorso sabato) e la napoletana Rebecca Gargano nei quarti di finale hanno sconfitto la Gran Bretagna 45-34, poi in semifinale hanno vinto il match contro la Russia per 45-33. In finale il successo sulla Francia per 45-41. Una medaglia d’oro storica alle Universiadi per l’Italia della sciabola femminile che aveva quale miglior piazzamento l’argento di Kazan2013.

Universiade, Tiro a volo: Oro alla Di Marziantonio

Anche a Napoli 2019 il Tiro a volo si conferma autentica miniera d’oro per l’Italia. Chiara Di Marziantonio ha trionfato nella finale specialità skeet. La studentessa di Scienze e tecnologie alimentari di Cerveteri, già argento ai Mondiali universitari in Malesia, prima dopo le tre serie eliminatorie di ieri, ha stroncato la tenace resistenza della kazaka Kravchenko, che le è rimasta attaccata fino all’ultima serie di tiri, quella che ha deciso la sfida.

«Non mi aspettavo questa medaglia ma ci speravo tanto. L’Universiade per me è stata un’esperienza unica, emozionante – ha dichiarato a caldo Di Marziantonio – purtroppo, questa è stata la mia prima ma anche ultima Universiade, vista l’età, ma sono molto contenta e ringrazio la Fitav che mi ha dato questa opportunità». Entusiasta anche Fiorenzo De Rosa, Presidente Fitav: «Chiara è stata grande a recuperare dopo la prima serie di questa mattina. Soprattutto con la brutta visibilità di oggi. Ma ce l’ha fatta e ha recuperato su tutte le altre tiratrici».

Universiade, Tiro a segno: Bronzo al duo campano

È tutta campana la prima medaglia della sesta giornata per l’Italia alla 30ma Summer Universiade Napoli 2019. Il duo composto dal napoletano Dario Di Martino e dalla sannita Maria Varricchio si è aggiudicato il bronzo nella pistola mista 10 metri. L’Italia ha superato nella finale di consolazione l’India.

Oro a Taipei che ha sconfitto la Corea del Sud. Raggiante Maria Varricchio: “Abbiamo conquistato una medaglia che attendevamo anche perché vincere in casa ha un sapore particolare, un’emozione indescrivibile con un tifo da stadio. È il coronamento di tanti sacrifici”.

Bronzo particolare per il napoletano Dario Di Martino che gareggiava in casa. “Non ho mai sparato davanti ad amici e familiari. È difficile e bellissimo al tempo stesso. Il tifo ci ha trascinato, è stata la carica in più. Puntavo alla medaglia individuale, ma va bene anche così, mi sono riscattato in coppia con Maria”.