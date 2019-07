Universiade Napoli 2019: ecco il programma completo delle gare che si svolgeranno venerdì 5 luglio.

Dal judo al tennis, calcio e rugby: l’Universiade domani presenta un menù con tante gare e azzurri in campo. Per il judo al Padiglione 5 della Mostra d’Oltremare, dalle ore 11, saranno in gara per l’Italia: Tiziano Falcone -81 Kg, Andrea Gismondo -73 Kg, Mattia Miceli -66 Kg, Claudio Pepoli +90 Kg e nel m Open, Lorenzo Rigano -90 Kg, mentre per le donne Beatrice Brienza -57 Kg, Chiara Cacchione -63 Kg, Martina Costagliola -52 Kg, Carola Paissoni -70 Kg, Debora Sala +70 Kg e nel w Open.

Per la scherma, Valerio Cuomo, figlio del mito Sandro, olimpionico nella spada ad Atlanta 1996, sarà la punta della nazionale di spada maschile, in gara dalle ore 9 al PalaCus Fisciano, assieme a Lorenzo Buzzi, Federico Vismara, mentre nel fioretto femminile è in pedana Erica Cipressa, la figlia del commissario tecnico Andrea Cipressa, poi Camilla Mancini e Martina Senigallia.

E dopo il successo sul Messico torna la nazionale azzurra di calcio maschile, impegnata, a Cava de’ Tirreni alle ore 18 contro l’Ucraina. Due ore dopo gli azzurri del basket, allenati da Andrea Paccariè, giocheranno la seconda gara del girone D, alle ore 20 contro la Norvegia al PalaBarbuto.

In campo anche l’Italrugby a 7, che contro il Giappone inaugurerà all’Ex Base Nato il torneo della palla ovale. Nel pomeriggio, alle ore 17,36, tocca alle azzurre contro il Canada e poco più tardi, ore 18,20, scendono di nuovo in campo gli azzurri, contro la Francia.