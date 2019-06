Universiade: Il programma delle partite di calcio con sede, date e orari

Universiade: Ecco il programma completo delle sedi con date e orari di tutte le partite di calcio che si svolgeranno dal 2 al 13 luglio.

A pochi giorni dal via all’Universiade è stato definito il programma del torneo di calcio della manifestazione, che avrà inizio il 2 luglio, con le finali previste per il 13 luglio, con gare in otto stadi tra le province di Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.

Universiade, Salerno

Allo Stadio Arechi di Salerno ci sarà l’esordio, il 2 luglio alle ore 18, dell’Italia femminile contro il Giappone, mentre alle 21 inizia il suo percorso anche la nazionale maschile, contro il Messico. All’Arechi si giocheranno le semifinali femminili, il 10 luglio, ore 17 e 21 e soprattutto le finalissime, il 13 luglio alle 17 per il bronzo e alle 21 per l’oro.

A Nocera, allo Stadio San Francesco, il 2 luglio alle ore 21, per le donne c’è Messico-Russia, mentre il 4 luglio, ore 18, c’è Corea del Sud-Irlanda. Il giorno dopo nel maschile alle 21 Giappone-Argentina, poi il 6 luglio tornano le donne con Sudafrica-Canada alle 18 e due quarti di finale, l’8 e 9 luglio, entrambi alle 21.

A Pagani invece, allo Stadio Torre, primi calci il 5 luglio nel maschile con Brasile-Francia alle 18; il 6 luglio allo stesso orario c’è Cina-Russia nel femminile; per gli uomini Ucraina-Messico il 7 luglio alle 18, con spazio per un quarto di finale femminile, l’8 luglio alle 18, e per un quarto di finale maschile, il giorno dopo alle 18.

Allo Stadio Lamberti di Cava dei Tirreni il 2 luglio esordisce nel maschile l’Argentina contro la Russia alle 18, poi il 5 luglio alle 18 c’è Italia-Ucraina e il giorno seguente tra le donne Stati Uniti-Giappone; due giorni dopo un quarto di finale, con gli uomini di nuovo in campo il 9, ore 18, per un quarto di finale.

Universiade, Benevento

Al Vigorito di Benevento scende in campo il 2 luglio la Francia contro il Sudafrica, ore 21, poi il 4 luglio alle 21 tocca alle azzurre contro le favorite statunitensi. Il 7 luglio gioca il Brasile con il Sudafrica alle 18, poi quarti di finale femminile, 8 luglio ore 18 e maschile, il giorno a seguire, ore 18 e le finali del torneo femminile, il 12 luglio, ore 17 e 21.

Universiade, Caserta

A Caserta, Stadio Pinto, il 2 luglio alle 18 è il turno di Uruguay-Corea del Sud, mentre nel femminile c’è Sudafrica-Corea del Nord, due giorni dopo, ore 21, così come Brasile-Corea del Sud, il 6 luglio, ore 18. Poi di nuovo l’Uruguay maschile con l’Irlanda, il giorno dopo alle 18, prima dei quarti di finale femminili, 8 luglio ore 21 e maschili, 9 luglio ore 21.

Universiade, Napoli

Il 2 luglio lo Stadio San Mauro di Casoria ospita la nazionale brasiliana femminile, ore 18 con l’Irlanda, poi il 5 luglio tra gli uomini c’è Irlanda-Corea del Sud, l’8 luglio uno dei quarti di finale femminili, ore 21, mentre allo Stadio Arena di Cercola il 2 luglio si alza il sipario nel femminile per Corea del Nord-Canada, ore 18, poi il 4 luglio c’è Cina-Messico alle 18 e il 7 luglio, nel maschile, Giappone-Russia alle 18, prima di uno dei quarti di finale maschili il 9 luglio alle 21.