Universiade, ecco gli atleti campani che sono saliti sul podio

Universiade, una collezione di trionfi per gli atleti campani tra applausi e standing ovation del pubblico. Ecco l’elenco degli 11 medagliati.

L’elenco è lungo quanto una squadra di calcio. Sono 11 i medagliati campani all’Universiade. Una collezione di trionfi, dalla scherma alla pallanuoto maschile e femminile, senza dimenticare il tiro a segno, tra applausi e standing ovation del pubblico nei vari impianti della competizione.

A partire dalla pallanuoto, con la Piscina Scandone che è stata la culla della grandezza di Napoli 2019. Senza dimenticare l’enorme entusiasmo mostrato dal pubblico della piscina comunale di Casoria.

Tra gli uomini che hanno centrato l’oro nell’ultima gara dell’Universiade ci sono Mario Del Basso, Eduardo Campopiano, il figlio d’arte Massimo Di Martire e il capitano Umberto Esposito. Per il Setterosa che ha conquistato invece l’argento sempre alla Scandone, la colonia campana comprende Carolina Ioannou, Loredana Sparano e Sara Centanni.

Dalla pistola mista 10 metri, nel tiro a segno, è arrivato un bronzo tutto campano con il napoletano Dario De Martino e con la sannita Maria Varricchio. Mentre per la partenopea Rebecca Gargano c’è stato l’oro nella sciabola a squadre femminile. Due gradini più in basso invece per Valerio Cuomo, altro illustre figlio d’arte, che ha ottenuto il bronzo nella prova a squadre di sciabola maschile.

Le medaglie vinte dagli atleti delle Universiadi 2019

Nel medagliere spicca il primo posto del Giappone che chiude con 82 irraggiungibili medaglie, seguito dalla Russia sprint degli ultimi giorni: anche i russi chiudono a quota 82, ma con ben undici ori in meno (33 il Giappone, 22 la Russia).

Al terzo gradino del podio ci va la Cina (43 medaglie di cui 22 ori) brava ad anticipare gli Stati Uniti (53 medaglie, ma “solo” 21 ori). Poi la Korea che chiude a quota 50, quindi l’Italia, sesta e col dato record in mano. E tanti sorrisi per salutare le Universiadi.