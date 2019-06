Universiade: Confcommercio chiede anticipo dei saldi al 29 giugno

La Regione Campania ha accolto la proposta di Confcommercio di anticipare i saldi al 29 giugno in occasione delle Universiade.

“La Regione Campania ha accolto la nostra proposta volta a favorire anche le azioni di incoming turistico. In tal modo possiamo anche evitare che i consumatori vadano a fare spese in altre città.

La Regione ha accolto favorevolmente la nostra iniziativa volta a un più moderno modo di coinvolgere il mondo del commercio nei tempi della città. Proprio di recente siamo anche riusciti a organizzare, in tale ottica, nel quartiere di Chiaia, grazie all’impegno di Chiaia district, una migliore offerta ai cittadini e ai turisti con un allungamento dell’apertura dei negozi in particolare nel fine settimana.

In occasione delle Universiadi abbiamo deciso di chiedere anche ai nostri aderenti un sacrificio con questo anticipo perché ci sembra utile per il miglior funzionamento di questo grande evento che vedrà Napoli al centro dell’attenzione mondiale con migliaia di stranieri, tra atleti e delegazioni, in visita.

La Regione ha subito sostenuto la nostra proposta scrivendo alla Conferenza Stato Regioni che si occupa di queste autorizzazioni e siamo ora in attesa di una risposta già nei prossimi giorni”.

Lo ha dichiarato il presidente di Confcommercio di Napoli Massimo Vernetti.