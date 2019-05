Universiade 2019: I prossimi appuntamenti in Campania

Universiade 2019: In tutta la Campania già si alternano le iniziative di promozione dell’evento sportivo. Ecco alcuni appuntamenti.

A poco più di un mese dalla cerimonia di apertura della 30^ Summer Universiade Napoli 2019 si moltiplicano le iniziative di promozione dell’evento in tutta la regione Campania.

Domani a Roccadaspide, in provincia di Salerno, nell’ambito della Festa dello Sport e dell’Inclusione, promossa dal Comune e dal Rotary Club Paestum Centenario, col supporto della BCC di Aquara, verrà presentato, alle ore 11.30, presso la Palestra dell’IIS Parmenide, il programma della manifestazione, con la presenza degli studenti della scuola primaria, secondaria e del liceo sportivo.

Interverranno, tra gli altri, il sindaco Gabriele Iuliano, la Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Napoli 2019, Annapaola Voto, l’ambassador Patrizio Oliva, il Direttore dell’Area Archeologica Nazionale di Paestum, Gabriel Zuchtriegel.

Giovedì 30 maggio al Circolo Canottieri di Napoli, ore 18, nell’ambito dell’assemblea dei soci di Manager Italia, è in programma un talk show dedicato all’Universiade, con la partecipazione del Commissario Straordinario di Napoli 2019, Gianluca Basile, del Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, del Direttore Generale del Comune di Napoli, Attilio Auricchio, dell’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Modererà l’incontro Davide Tizzano, Responsabile operativo Sport Napoli 2019.

Venerdì 31 maggio doppio appuntamento a Caserta e Salerno. In Terra di Lavoro, presso il campo “El Alamein” della Brigata Bersaglieri Garibaldi in via Laviano, alla presenza del Comandante, Generale Diodato Abagnara, sono in programma, dalle ore 9 alle 14, le finali della Festa regionale “Sport in …Comune”, evento promosso dal Coni Campania, con la partecipazione di oltre 1000 ragazzi provenienti da una sessantina di Comuni della Campania. Nello spazio Napoli 2019 sarà possibile ritirare gadget e ricevere informazioni sul programma dell’Universiade.

A Salerno, invece, l’appuntamento è all’Auditorium del liceo scientifico ‘Francesco Severi’. Sarà la pluricampionessa Olimpica e Mondiale Manuela Di Centa, coordinatrice dei rapporti istituzionali della 30^ Summer Universiade, ad illustrare il programma della manifestazione. L’incontro si avvarrà inoltre delle testimonianze dei dirigenti ARU e CUSI, Bruno Iovino e Michele Di Ruocco. Prevista la presenza del Prefetto Francesco Russo. Concluderà l’incontro il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.