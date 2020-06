Un Calcio Napoli solido e concreto sbanca Verona. Di Milik e Lozano i gol degli azzurri

Senza sbavature e con grande attenzione Gattuso ripropone un Calcio Napoli solidissimo in difesa. Benissimo Zielinsky e tutta la difesa. Pillole di fiducia per Lozano e Ghoulam

Se il Calcio Napoli doveva dare risposte anche in campionato, se c’era qualche dubbio sulla concentrazione della squadra, la partita contro l’Hellas Verona ha fugato ogni dubbio.

Gattuso, dopo le ottime prove contro squadre di valore tecnico, sulla carta, superiori, doveva dimostrare che questo Calcio Napoli era in grado anche di “fare” la partita contro formazioni tendenti a chiudersi e ripartire. Il Verona di Juric si presenta praticamente con gli stessi punti del Calcio Napoli ed una vittoria proietterebbe gli scaligeri in piena zona Europa League.

Le scelte di Gattuso

Ospina torna tra i pali con Koulibaly e Maksimovic al centro. Sulle fasce difensive Hysaj e Di Lorenzo. A centrocampo vicino all’insostituible Demme ci sono Allan e Zielinsky. In attacco c’è Milik centrale con Insigne e Politano sulle fasce.

La partita

Sin dall’inizio il Calcio Napoli dimostra di tenere bene il campo uscendo benissimo dal timidissimo pressing scaligero con Zielinsky e Demme che trovano gli spazi giusti per dare tranquillità all’azione che parte dalla difesa. Koulibaly e Maksimovic non sbagliano nulla centralmente ed il Verona, che dovrebbe sfruttare le fasce laterali, non ha, centralmente, nessun giocatore fisicamente in grado di impensierire la difesa. Questo canovaccio durerà per l’intera partita.

Ritmi piuttosto blandi nel primo tempo dovuti anche al gran caldo.

La prima occasione è dal Calcio Napoli con Zielinsky al 18’ da fuori area ma l’ottimo Silvestri devia con sicurezza.

Al 23’ grande opportunità per il Verona con Verre che da pochi passi non trova il tempo giusto per accompaganre il pallone in porta.

Al 38’ il vantaggio del Calcio Napoli con Milik

Su azione d’angolo fantasticamente calciato ad uscire, il polacco colpisce di testa sul palo più lontano. Inutile il tentativo di Silvestre di intervenire.

Al 43’ Ospina tocca il pallone calciato dal limite da Veloso oltre la traversa.

Nella ripresa al 46’ il Calcio Napoli va vicinissimo al raddoppio. Allan calcia quasi a colpo sicuro ma Silvestri si supera evitando la capitolazione dei gialloblù.

Al 54’ ancora Silvestri para su Politano.

Al 61’ gol annullato al Verona per un fallo di mano di prima del cross decisivo.

Gattuso al 66’ inizia il valzer delle sostituzioni: fuori Hysaj e Allan per il rientrante Ghoulam e Fabian Ruiz.

Al 72’ escono Demme e Milik per Lobotka e Mertens. All’84 ecco Lozano per Politano.

All’89’ Insigne calcia bene ma Silvestri evita ancora il gol.

E’ proprio Lozano a portare il Calcio Napoli sul 2-0

Sul cross il messicano si eleva sui difensori e supera Silvestri.

Benissimo Zielinsky: preciso, pronto alle accelerazioni e sempre ben posizionato nella fase difensiva.

I due centrali difensivi ancora una volta sono insuperabili: alla velocità di Koulibaly si somma la possenza fisica e l’ottimo stato di forma di un Maksimovic pratico e puntuale.

Bene Ghoulam nei pochi minuti a disposizione mentre Allan non abbina alla grande voglia di giocare la stessa precisione e condizione. Generoso Insigne, sempre puntuale Ospina. Lozano gioca quattro palloni: due benissimo e due malissimo soprattutto l’ultimo dove, a tut per tu con Silvestri, calcia fuori.

Pillole di ottimismo, però, sia per il messicano che per Gholam. Per un Milik non sempre preciso, il gol gli fa meritare gli onori della cronaca.

52% di possesso palla per il Calcio Napoli; 8 tiri a 6 in porta per gli azzurri.

L’arbitro Pasqua è sembrato un po’ in difficoltà sulla distrbuzione dei cartellini e delle punizoni per falli di gioco contribuendo, alla metà del primo tempo, a incattivire una partita fino a quel momento tranquilla. Giusto l’annullamento del gol veronese. Sufficiente, comunque, la sua direzione.

Domenica c’è già la SPAL ma Gattuso sembra tenere il timone della squadra ben saldo nelle mani.