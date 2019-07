Ufficiale: il Calcio Napoli acquista Kostas Manolas dalla Roma

Il Calcio Napoli chiude la trattativa per il difensore greco, che si appresta a formare con Koulibaly una delle migliori coppie del panorama calcistico internazionale.

Calcio Napoli | “Manolas ceduto a titolo definitivo al Napoli. Ciao Kostas, grazie per questi 5 anni in giallorosso”. Cosi’, su Twitter, il club capitolino ha ufficializzato la cessione del difensore greco ai partenopei. A seguire la Roma ha pubblicato un apposito comunicato stampa nell’area “corporate” del sito ufficiale, come operazione di mercato. Questo il testo: “La Roma rende noto di aver ceduto a titolo definitivo, al Napoli, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Konstantinos Manolas, a fronte di un corrispettivo fisso di 36milioni di euro”. Manolas, arrivato nella capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze, segnando 8 reti.

Gli azzurri esultano con Fabian Ruiz, campione d’Europa U21

Fabian Ruiz, campione d’Europa con la Spagna Under 21, e’ stato premiato come migliore giocatore del torneo. Il centrocampista del Napoli e’ stato assoluto protagonista del match: ha segnato dopo pochi minuti la rete del vantaggio con una splendida progressione e un bel sinistro a giro dai 20 metri. Successivamente nella ripresa, da un suo tiro respinto dal portiere, e’ nato il secondo gol del trionfo degli iberici che si sono imposti per 2-1 sui campioni in carica della Germania.

“Complimenti a Fabian Ruiz, miglior giocatore degli Europei Under 21, e alla nazionale spagnola”. Con questo tweet il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si congratula con il suo centrocampista, eletto miglior giocatore del torneo e oggi autore della rete dell’1-0, oltre che protagonista anche in occasione del 2-0 di Olmo. Complimenti, da parte del numero 1 del club azzurro, anche per la Spagna che battendo 2-1 la Germania nella finale di Udine ha vinto il quinto titolo europeo Under 21 della sua storia.