Spettacolare 2-2 tra Calcio Napoli e Milan. Gli azzurri si fanno preferire ma un rigore dubbio permette ai rossoneri di pareggiare

Milan in vantaggio al primo tiro con Hernandez. Pareggio di Di Lorenzo e vantaggio di Mertens. Kessie su rigore firma il 2-2 tra due squadre in ottima forma

Il Calcio Napoli ed il Milan, insieme al Sassuolo ed all’Atalanta, sono sicuramente le squadre più in forma del campionato.

Al San Paolo la sfida tra gli azzurri ed i rossoneri vale unicamente per la corsa al quinto posto per la squadra di Gattuso (che incontra il suo passato) mentre per il Milan vale moltissimo nella corsa ad una posizione in Europa League.

Gattuso modifica ancora l’undici iniziale e schiera:

Ospina, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinsky; Insigne, Mertens e Callejon.

Lobotka confermato al centro del campo per velocizzare la manovra e continuare a dare quella vivacità che, spesso, si è vista nei movimenti offensivi con lui in campo.

Il Calcio Napoli gioca un buon primo tempo con giocate rapide e ottime combinazioni nella trequarti rossonera. Lobotka è sempre pronto a dare la palla in profondità mentre Fabian e Zielinsky si fanno sempre vedere tra le linee avversarie assicurando al Calcio Napoli un palleggio fluido e bello da vedere.

Il Milan, dall’altro lato, è ben disposto in campo e dimostra sicurezza nel palleggio senza perdere palloni nella propria metà campo.

Donnarumma è il vero protagonista dei primi minuti.

Il portiere rossonero compie un miracolo su Mertens al 15 intervenendo a mano aperta nell’angolino basso: una parata eccezionale.

Al 17’ palo di Insigne

Al 19’ Clamorosa occasione per Callejon liberato in area da una bellissima azione del Calcio Napoli. Lo spagnolo colpisce debolmente il pallone che viene parata da Donnarumma.

Inaspettato al 20’ arriva il vantaggio del Milan

Sul cross di Bennacer arriva in gran corsa Theo Hernandez che con un colpo violento batte l’incolpevole Ospina. Sul gol Callejon perde la marcatura sul rossonero.

Il Calcio Napoli non perde la bussola e continua a tessere la sua tela.

Al 34’ il pareggio del Calcio Napoli con Di Lorenzo

Su un cross in area Donnarumma vede la palla all’ultimo istante e la devia proprio sul piede di Di Lorenzo che, facilmente, appoggia in rete. 1-1

Nella ripresa il Milan parte emglio con un possesso palla maggiore ma senza creare nessun pericolo ad Ospina.

È il Calcio Napoli a passare in vantaggio con Mertens.

Bella azione sulla fascia destra con Callejon che mette un pallone indietro per l’accorrente Mertens. Rapidissimo il belga anticipa tutti e insacca su un Donnarumma non del tutto esente da colpe in questa occasione. 2-1

Al 67’ primi cambi per Gattuso: Elmas e Demme per Lobotka (calato nella ripresa) e Fabian Ruiz (discreta la sua partita.

Al 71’ l’arbitro fischia un dubbio rigore a favore del Milan. Dal dischetto Kessie realizza il pareggio 2-2

Nell’azione del rigore Maksimovic colpisce prima il pallone e poi Bonaventura ma, nonostante le tante proteste, l’arbitro non cambia idee e non va neppure a vedere il VAR.

Al 74’ Mertens e Insigne lasciano il posto per Lozano e Milik.

All’88’ Saelemaekers viene espulso per doppia ammonizione.

Entra anche Politano ma il Calcio Napoli non riesce a creare altre azioni pericolose.

Su Elmas, in area di rigore il VAR non interviene e nega, ancora una volta, il rigore al Calcio Napoli.

Una bellissima partita tra due squadre che non si sono risparmiate ed hanno dimostrato il loro buon periodo di forma.

Il Calcio Napoli, alla fine, si fa preferire per un ottimo primo tempo ed un palleggio più concreto.

I dati statistici confermano la superiorità degli azzurri.

Nonostante il possesso palla alla pari gli azzurri tirano 14 volte e ben 9 in porta contro i 4 tiri (tutti in porta) del Milan. Ospina inoperoso, Maksimovic e Koulibaly ottimi sugli attaccanti rossoneri. Bene tutti i cetrocampisti anche se il calo di rendimento di Lobotka per stanchezza, ha inciso sulla pericolosità degli attacchi azzurri.

In attacco Mertens generosissimo e cecchino senza pietà. Callejon sbaglia il gol del 1-0 e subito dopo lascia solo Hernandez (gigantesca la sua partita) per il vantaggio rossonero.

Primo pareggio per Gattuso. Ora il Calcio Napoli è sesto a due punti dalla Roma.