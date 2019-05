Spal-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Spal-Napoli si giocherà alle 18.00 di domenica tra due squadre che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali: ecco tutti i modi per assistere al match.

Spal-Napoli | Si e’ allenato di pomeriggio ieri il Napoli in vista della sfida di domenica in casa della Spal. Carlo Ancelotti deve fare delle valutazioni per schierare la migliore formazione. Anche se il secondo posto e’ un discorso chiuso, il tecnico azzurro ci tiene a vincere tutte e tre le gare che sono rimaste. Nella seduta di ieri ha accusato dei fastidi muscolari Mertens che ha svolto lavoro personalizzato con Ounas. Ma le brutte notizie per il tecnico di Reggiolo arrivano anche da Insigne, che proprio nell’allenamento di oggi ha subito un colpo che lo terrà fuori dal match di domani. Sia lui che il belga non sono stati convocati. A questo punto l’unico inamovibile in attacco resta Milik. A centrocampo torna Callejon a destra mentre a sinistra e’ ballottaggio tra Younes e Zielinski. In mezzo Fabian Ruiz e Allan. Tra i pali ci sara’ Meret, sulla destra Malcuit, a sinistra Mario Rui. Al centro Albiol e Koulibaly.

Spal-Napoli, le probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. A disposizione: Gomis, Poluzzi, Cionek, Regini, Simic, Costa, Valdifiori, Schiattarella, Valoti, Antenucci, Paloschi, Jankovic. Allenatore: Semplici

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Younes. A disposizione: Karnezis, Malcuit, Mario Rui, Luperto, Ounas, Verdi, Insigne. Allenatore: Ancelotti

Spal-Napoli: dove vederla in streaming e tv

Spal-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere SPAL-Napoli in streaming basterà collegarsi a Sky Go, riservato agli abbonati Sky, oppure in abbonamento su NOW TV, la web TV in abbonamento.