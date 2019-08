Sorteggio Champions League 2019-20, dove vederlo in streaming e tv

Ecco tutti i modi per seguire il sorteggio Champions League 2019-20, che vedrà il Napoli tra i protagonisti.

Sorteggio Champions League | Domani, giovedì 29 agosto 2019, alle ore 18:00, sarà trasmesso dal “Grimaldi Forum” di Montecarlo il sorteggio della fase a gironi della Uefa Champions League 2019/2020. La massima competizione europea per club da quest`anno torna sulle reti Mediaset: Canale 5, infatti, trasmetterà in diretta e in esclusiva in chiaro una delle migliori partite per ogni turno, italiane incluse. Le 32 squadre partecipanti verranno divise in 8 gironi di 4 squadre ciascuno: il sorteggio verrà effettuato in base al ranking Uefa, che stabilisce il coefficiente di ogni squadra calcolando i risultati sportivi degli ultimi anni.

Tra le italiane presenti nell`urna di Montecarlo la Juventus di Maurizio Sarri, il Napoli di Carlo Ancelotti, l`Atalanta di Gian Piero Gasperini e l`Inter di Antonio Conte. La finale si giocherà allo “Stadio Olimpico Ataturk” di Istanbul il 30 maggio 2020.

Dove vedere la diretta dei sorteggi Champions League 2019-20

Sarà possibile seguire l’evento in tantissimi modi diversi. La diretta tv sarà trasmessa dalla tv satellitare Sky Sport (canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football dalle ore 17,45), Eurosport e in chiaro, gratis, su Italia Uno. In live streaming l’evento sarà visibile su SkyGo, EurosportPlayer e MediasetPlay. Inoltre si potrà seguire il sorteggio tramite il sito della Uefa e NOWtv.

LE FASCE

Prima fascia:

Liverpool

Barcellona

Bayern Monaco

Chelsea

Juventus

Manchester City

Paris Saint-Germain

Zenit

Seconda fascia:

Real Madrid

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Benfica

Seconda o terza fascia:

Lione

Terza fascia:

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Olympiacos

Valencia

Inter

Dinamo Zagabria

Terza o quarta fascia:

Lokomotiv Mosca

Genk

Quarta fascia:

Galatasaray

Lipsia

Stella Rossa

Atalanta

Lille