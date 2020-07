Serie A, riepilogo della 37° giornata. Con la vittoria sull’Udinese il Lecce si gioca la salvezza all’ultima giornata.

Terminata la penultima giornata della Serie A 2019/2020, la 37°, i giochi sono quasi tutti completati. Roma e Milan blindano rispettivamente 5° e 6° posto, assicurandosi un posto nella prossima Europa League.

In testa tra Lazio, Inter e Atalanta è ancora tutto aperto per chi arriverà 2°. 3° e 4°. La sconfitta del Genoa, insieme alla vittoria del Lecce, rimandano il discorso retrocessione all’ultima giornata, con i rossoblu a una sola lunghezza dagli uomini di Liverani.

Con il gol contro il Brescia, Immobile arriva a 35 gol in Serie A, a -1 dal record di Higuain.

