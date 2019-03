Sassuolo-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Sassuolo-Napoli si giocherà domenica 10 marzo alle 18: ecco tutte le informazioni su come poterla seguire la sfida del Mapei Stadium tra le squadre di De Zerbi e Ancelotti.

E’ tornato subito al lavoro, ieri, il Calcio Napoli dopo il 3-0 rifilato al Salisburgo nella gara di andata degli ottavi di Europa League. Ancelotti ha iniziato a preparare la sfida di domenica pomeriggio in casa del Sassuolo. Chi ha giocato ieri sera ha svolto solo una seduta defaticante tutti gli altri hanno svolto l’intero allenamento. Non ci sara’ Meret tra i pali perche’ squalificato. Al suo posto ci andra’ Ospina. In difesa Koulibaly comandera’ il gioco. Da decidere chi il compagno. Si potrebbe testare Chiriches o Luperto. Sul lato destro spazio a Malcuit a sinistra forse rientra Ghoulam. A centrocampo potrebbe toccare a Diawara in coppia con Allan. Callejon a destra e Verdi a sinistra. In attacco Milik ed Insigne. Oggi rifinitura di pomeriggio e poi partenza per Reggio Emilia.

Sassuolo-Napoli, probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga. A disposizione: Magnani, Peluso, Lemos, Adjapong, Bourabia, Scamacca, Sensi, Di Francesco, Odgaard, Babacar, Matri, Brignola. Allenatore: De Zerbi

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Fabian, Verdi; Insigne, Milik. A disposizione: Karnezis, Hysaj, Maksimovic, Luperto, Mario Rui, Callejon, Zieliski, Allan, Mertens, Younes. Allenatore: Ancelotti

Dove vedere Sassuolo-Napoli in streaming e tv

Sky trasmetterà in diretta esclusiva Sassuolo-Napoli sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.