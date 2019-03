Salisburgo-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Salisburgo-Napoli, tutte i dubbi e le certezze di Ancelotti e i modi per poter seguire la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in streaming e tv.

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 20 giocatori per la sfida di giovedi’ (ore 18.55) in casa del Salisburgo, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Questa mattina la squadra ha svolto attivazione a secco con l’ausilio di ostacoli, successivamente torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina con le quattro porte piccole. Non saranno del match Koulibaly e Maksimovic squalificati, oltre all’infortunato Albiol.

Questa la lista dei convocati: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Chiriches, Malcuit, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj. Centrocampisti: Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi. Attaccanti: Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

L’arbitro di Salisburgo-Napoli è il bielorusso Kulbakov, che sarà supportato da Zhuk e Maslyanko. Khomchenko invece il quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Scherbakov e all’AVAR Dzmitryieu.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Napoli

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Daka, Dabbur.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Salisburgo-Napoli, dove vederla in streaming e tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (con prepartita dalle 18,30) ed in diretta streaming su Sky Go per tutti gli abbonati all’emittente satellitare.