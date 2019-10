Salisburgo-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Salisburgo-Napoli si disputerà mercoledì alle ore 21 in Austria, dove gli azzurri di Ancelotti giocheranno una gara fondamentale per il passaggio del turno in Champions.

Salisburgo-Napoli | Neanche il tempo di archiviare la pratica Verona che il Napoli gia’ si ritrova nuovamente sul campo di allenamento di Castel Volturno. Mercoledi’ sera gli azzurri saranno impegnati in Champions League a Salisburgo in una partita estremamente delicata che, in un certo senso, potrebbe anche decidere le loro sorti nel girone eliminatorio. Il successo di sabato apre qualche spiraglio all’ottimismo sulla condizione generale della squadra, anche se non si possono nascondere le criticita’ che ancora una volta sono emerse con chiarezza. Ancelotti lavora in silenzio, spandendo ottimismo tutto intorno a se’, ma e’ evidente che la squadra soprattutto nel primo tempo non puo’ essergli piaciuta, se e’ vero che si e’ fatta mettere sotto sul piano del gioco dagli avversari. E se le cose non si sono messe male per i partenopei lo si deve essenzialmente a Meret, autore proprio nella prima frazione di gioco di alcune parate spettacolari.

I dati positivi, comunque ci sono. Milik, in particolare, e’ tornato al gol dopo sei mesi di digiuno con una doppietta che ha esaltato il suo cinismo sotto la porta avversaria. In entrambe le circostanze, infatti, il polacco ha colpito con rapidita’ e pragmatismo, dimostrando che almeno quando e’ sorretto da una buona condizione fisica puo’ rappresentare con efficacia il terminale offensivo della squadra. L’altro aspetto che pure va messo in evidenza e’ la concretezza degli azzurri che hanno subito il Verona per larghi tratti della partita ma che hanno piazzato i colpi decisivi nei momenti opportuni, dimostrando una praticita’ da squadra di alto rango.

Ieri Ancelotti ha riunito tutti sul terreno di gioco di Castel Volturno, anche se chi ha giocato con il Verona si e’ limitato a svolgere una seduta defatigante. Per gli altri, invece, allenamento normale, con tanto di partitella finale. Prima di decidere la formazione che scendera’ in campo a Salisburgo, l’allenatore ha bisogno di confrontarsi con lo staff medico, per capire le condizioni di alcuni calciatori indisponibili in occasione della sfida al Verona. Lozano non dovrebbe avere grossi problemi e potrebbe essere utilizzato in Champions, cosi’ come Mario Rui e Ghoulam rimasti in panchina sabato. Diversa la situazione per Maksimovic e Hysaj. Ieri i due hanno svolto lavoro differenziato e proseguono nella loro tabella di recupero personalizzata.

Salisburgo-Napoli, le probabili scelte di Ancelotti:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.

Dove vedere Salisburgo-Napoli:

Il match tra Salisburgo e Napoli si disputerà mercoledì 23 Ottobre alle ore 21.00 e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno assistere al match anche in streaming, grazie a SkyGo.