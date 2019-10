Salisburgo-Napoli, 20 convocati per il match: assenti Mario Rui, Ghoulam e Hysaj

In occasione di Salisburgo-Napoli, Carlo Ancelotti dovrà fare i conti con alcune assenze importanti soprattutto in difesa, dove mancherà anche Maksimovic.

Salisburgo-Napoli | Seduta mattutina per il Napoli in vista della sfida di mercoledi’ sera in Austria contro il Salisburgo, per la terza giornata dei gironi di Champions. La squadra si e’ allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente lavoro di possesso palla finalizzato alla fase offensiva, seguito da partita a campo largo. Maksimovic e Hysaj proseguono nella loro tabella personalizzata, mentre Mario Rui ha svolto esercizi in palestra per un affaticamento muscolare: nessuno dei tre e’ fra i 20 convocati di Carlo Ancelotti mentre sono presenti Lozano e Manolas, col centrale greco che oggi ha svolto lavoro in palestra.

Ecco i convocati (in ordine alfabetico):

Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.