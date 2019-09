Salernitana: la squadra di Ventura si è imposta per 3-2 in quel di Livorno (rete decisiva di Djuric al 91’), volando al secondo posto nel campionato di serie B.

Continua il bel ruolino di marcia della Salernitana nel campionato di serie B. Ieri sera, al termine di una sfida romanzesca, i granata hanno vinto 3-2 sul campo del Livorno, portandosi al secondo posto nella classifica del torneo cadetto.

Al gol di Marsura (19’), ha replicato di testa Migliorini in chiusura di primo tempo. Ripresa con fuochi d’artificio. Raicevic riporta il Livorno avanti (57’), ma dopo soli due minuti un autogol di Di Gennaro porta il risultato sul 2-2. Risistemato il punteggio, la squadra di Ventura prova ad abbassare i ritmi ma in alcune circostanze soffre la spinta dei padroni di casa che tornano a farsi pericolosi con i soliti Raicevic e Marsura.

Poi, però, nuovamente al primo di recupero ecco l’incornata di Djuric sul cross di Lopez che regala una vittoria pesantissima alla Salernitana.

Per la gioia di mister Giampiero Ventura (alla prima vera avventura in panchina dopo la fallimentare esperienza da CT della Nazionale e l’infelice parentesi Chievo). I granata sono ora al secondo posto in classifica con 13 punti in 6 partite: i tifosi sognano in grande.

Foto in evidenza: “Gazzetta dello Sport”