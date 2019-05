Red Bull Neymar Jr’s Five: FC Quartieri Spagnoli e Paris S. Gennar 2.0 vincono la tappa di Napoli 

Red Bull Neymar Jr’s Five: il team maschile FC Quartieri Spagnoli e quello femminile Paris S. Gennar 2.0 vincono la tappa di Napoli. L’8 giugno si giocheranno il pass per la finale mondiale.

Sono stati oltre 500 i ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che sabato 18 maggio presso il Centro Sportivo Flegreo della Arend ASD hanno preso parte alla tappa di Napoli della Red Bull Neymar Jr’s Five, la quarta edizione del torneo di calcio a 5.

È stata una giornata di grande calcio e sano agonismo con le tante squadre partecipanti che si sono sfidate in un torneo di calcio a 5 caratterizzato da regole innovative come l’assenza di entrambi i portieri e l’eliminazione di un componente per ogni gol del team avversario.

Alla tappa campana la vittoria del torneo maschile è andata al team FC Quartieri Spagnoli che ha avuto la meglio su Gnora Team per 2-0. In quello femminile, invece, sono le ragazze di Paris S. Gennar 2.0 a trionfare (1-0 contro Azzurra Stadera).

Entrambe le squadre vincitrici torneranno in gara sabato 8 giugno, a Milano, per la Finale Nazionale che decreterà chi volerà in Brasile per la Finale Mondiale. Quest’ultima è in programma presso l’Instituto Projeto Neymar Jr di Praia Grande (San Paolo) nel mese di luglio. Qui oltre a giocarsi la possibilità di vittoria, i campioni nazionali vivranno anche l’emozione di incontrare dal vivo la stella del Psg Neymar Jr.

Altra grande novità è il social contest “outplay them all” che entro il 24 maggio permetterà a giovani talenti di farsi notare da una squadra di scouting attraverso clip video di 60 secondi postate sui propri canali Instagram e utilizzando l’hashtag #outplaythemall e taggando @redbullneymarjrsfive.

Alla fine verranno selezionate le 6 migliori clip che mostreranno in modo creativo le abilità calcistiche dei ragazzi, mentre Neymar Jr stesso selezionerà personalmente un jolly per il 7° giocatore. Il premio finale per i selezionati sarà giocare una partita contro Neymar Jr e i suoi compagni di squadra. I vincitori del contest verranno annunciati il 31 maggio.

La partecipazione al social contest è dedicata ai singoli giocatori che non sono stati in grado di formare una squadra, che hanno abbandonato troppo presto il torneo o appartenenti a Paesi non partecipanti.