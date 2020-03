Quarantenesimo minuto: notizie su calcio e sport in genere. Venerdì 27 Marzo

Vicinissimo il rinnovo di Zielinsky. I tifosi dell’Atalanta chiedono il ritiro della squadra dal campionato

Venerdì 27 Marzo

Serie A

Con una lunga lettera il capo ultrà dell’Atalanta Claudio Galimberti ha chiesto al presidente dell’Atalanta Percassi il ritiro della squadra dal campionato visto il triste momento che la città di Bergamo sta attraversando. Ecco la lettera:

“Bergamo e la sua gente vengono prima della nostra squadra. Presidente Percassi, questa unica e già storica strage cittadina merita un’altrettanto unica e storica decisione. Mi viene spontaneo, caro presidente Percassi, pensare che sia possibile che per l’Atalanta il campionato finisca qua. Magari non sarà fattibile, ma voglio pensare che la nostra Atalanta sia un esempio per tutti in questa guerra, indipendentemente da cosa decideranno i vertici del calcio. Basti pensare a quanti tifosi atalantini si è portato via questo maledetto virus. Non pensiamo che tornare all’Atalanta equivalga al ritorno alla normalità. Vorrebbe dire non rispettare chi non siamo riusciti a piangere e chi per Bergamo ha dato la vita. Per ritornare all’Atalanta c’è sempre tempo e un giorno vinceremo lo scudetto, ma ora esultare per un gol di Gomez non ha più senso”.

La Lega si serie A ha pronto un piano per la sospensione degli stipendi. Il piano illustrato dal Presidente Dal Pino e da De Siero prevederebbe appunto la sospensione degli stipendi per gestire in maniera coordinata la situazione in attesa di capire quando si tornerà a giocare. Anche il presidente dell’AIC è stato avvertito.

Liga e Bundersliga

Differenti i comportamenti dei calciatori nelle varie Leghe. In Germania Le quattro squadre più importanti: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia e Bayern Leverkusen hanno rinunciato a parte dei fondi di diritti TV a favore delle squadre più povere. Il Liga, al contrario, i calciatori del Barcellona non hanno nessuna intenzione di rinunciare al loro stipendio.

FIFA

La FIFA sta valutando la possibilità di una maxi finestra di mercato che durerebbe fino al 31 Dicembre.

Calcio Napoli

Ottime notizie per il rinnovo di Zielinsky: vicino l’accordo! Il calciatore percepirebbe uno stipendio annuale che partirebbe dai 2.8 milioni per arrivare con vari bonus fino a 3.5 milioni. La clausola rescissoria voluta dal Calcio Napoli si avvicinerebbe ai cento milioni.