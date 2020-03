Quarantenesimo minuto: notizie su calcio e sport in genere. Mercoledì 18 Marzo

Riassunto delle news calcistiche e sportive nazionali ed internazionali con particolare attenzione al Calcio Napoli

Mercoledì 18 Marzo

Serie A e Coppe europee

Sarebbe stato il giorno di Barcellona Napoli, quello che poteva diventare un giorno storico per la storia degli azzurri oppure avrebbe sancito l’eliminazione dalla Coppa.

Chissà quando e se si giocherà. A tal proposito la UEFA, per la ripresa delle competizioni sembra voler dare priorità proprio alle competizioni internazionali delle squadre di club mettendo in secondo piano i campionati nazionali.

Da molti si paventa l’ipotesi di giocare nel fine settimana le Coppe mentre in settimana si giocherebbero i campionati. Ovviamente sono tutte ipotesi (come quelle dei play off scudetto o quella di una final four di Champions) che vanno ad affiancarsi alla decisione di rimandare l’Europeo 2020.

Per la serie A si ipotizzano varie date per la ripresa: da quella ottimistica del 14 Aprile a quella del 26 Maggio.

Calcio Napoli

Molto mercato sulle testate on line dei quotidiani, forse l’unico argomento che può valere qualche click. Dal rinnovo sempre più lontano di Milik alla ricerca di una punta per la quale i nomi si sprecano.

Sembra evidente, però, la filosofia della società pronta a ripartire da calciatori giovani in rampa di lancio. Forse solo per la punta centrale, forse, si farà una eccezione: dipenderà dai soldi incassati dalle cessioni.

Coronavirus

Primo caso anche in serie B: è risultato positivo al test un dirigente dell’Entella. In serie A, invece, si allunga la lista dei calciatori colpiti dal virus anche se in forma asintomatica: ieri è stata la volta di Matuidi della Juventus.

Tennis

Roland Garros rimandato a Settembre, come era prevedibile. Se tutto andrà bene, ci aspetterà un autunno pieno di sport.