Quarantenesimo minuto: notizie su calcio e sport in genere. Martedì 31 Marzo

Notizie di sport e calcio in pillole. La UEFA pensa ad una finestra di mercato unica fino a gennaio

FIGC

Antonello Valentini, storico dirigente della FIGC ha parlato di cifre imbarazzanti che circolano nel mondo del calcio ed ha anche parlato dell’esigenza di parametrare la rinuncia agli stipendi a seconda di quanto si guadagna: un calciatore come Ronaldo non può perdere in percentuale la stessa cifra che perderebbe un giocatore di serie C in quanto la rinuncia non sarebbe proporzionale alle esigenze reali. Alla domanda se Nel calcio ci sarà un prima e un dopo Coronavirus? “Prima, quando parlavo di cifre imbarazzanti, non mi riferivo solo agli stipendi dei campioni, ma a varie componenti del mondo del calcio. Ecco, spero che quando l’emergenza finirà tutti si siano una regolata. Bisogna ripartire in maniera proporzionata al ruolo che il calcio deve avere tenendo d’occhio la salute economica delle società. Altrimenti, prima o poi, qualcuna fa il botto”.

UEFA

Domani si terrà una videoconferenza in cui sarà trattato il tema del calciomercato: Per quel che riguarda i trasferimenti si valuta l’idea di estendere la finestra trasferimenti da giugno a gennaio per facilitare il mercato in un momento in cui nessuno sa quando i campionati saranno in grado di iniziare. UEFA e FIFA sarebbero d’accordo sotto questo aspetto.

Calcio Napoli

Continuano i colloqui tra la squadra e la società Calcio Napoli in relazione alla questione stipendi. Purtroppo in casa azzurra c’è un altro nodo da sciogliere e che pende come una spada di Damocle sui rapporti: le multe inflitte dalla società ai calciatori per non aver adempiuto all’ordine del ritiro in epoca ancelottiana.

Diverse le voci che riguardano anche il calciomercato anche se le valutazioni di ogni calciatore potrebbero scendere del 30%. Questo potrebbe essere un problema per chi deve rimettere i conti a posto e, forse, un vantaggio per chi ha il bilancio solido senza plusvalenze fittizie create negli anni.

Tra i calciatori che potrebbero avere mercato, Milik sembra quello più cercato dai club avversari: su tutti Milan e Atletico Madrid. Entrambe le squadre potrebbero avanzare offerte contenenti anche scambi con calciatori interessanti per il Calcio Napoli.

Si discute anche sul futuro di Meret: il giovane portiere destinato a diventare in prospettiva tra i più forti al mondo, sembra non essere il titolare per Gattuso il quale gli preferisce Ospina. Tra le alternative a Meret e nel caso di una irrinunciabile offerta c’è Sirigu.

Reina ed il coronavirus

