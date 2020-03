Quarantenesimo minuto: notizie su calcio e sport in genere. Lunedì 23 Marzo

Riassunto delle news calcistiche e sportive nazionali ed internazionali con particolare attenzione al Calcio Napoli. Vicinissimo il rinnovo di Zielinski.

Lunedì 23 Marzo

Calcio Napoli

Il rinnovo di Zielinsky sembra, ormai, cosa fatta. Dopo lunghe trattative il polacco accetterà l’offerta del Calcio Napoli. Il suo stipendio passerà dai 1.1 milioni attuali a 2.5 milioni. Zielinski rappresenta un importantissimo tassello nel 4 3 3 di Gattuso ed è giusto continuare con lui.

Le parti, invece, continuano ad essere distanti su Milik mentre, alla possibile e probabile cessione di Koulibaly, la società si prepara mettendo nel mirino alcuni calciatori. Tra questi, si fanno i nomi di Milenkovic della Fiorentina e Koch (roccioso centrale del Friburgo).

Si intensificano, intanto, le trattative per portare in azzurro il greco Tsimikas.

Serie A

Sembra ormai impossibile riprendere il campionato agli inizi di maggio: si “sforerà” a Luglio con possibile prolungamento dei contratti in scadenza a Giugno.

Le perdite finanziarie della Serie A potrebbero aggirarsi intorno ai 700 milioni. Per ogni società, in media, una perdita di 70 milioni: possibile una deroga al fair play finanziario sia in ambito nazionale che internazionale.

Tokyo 2020

Decisioni rimandate di quattro settimane. Sembra, però, prevalere la tendenza ad uno spostamento delle date a fine agosto o in autunno. Nessuna ipotesi di annullamento.

Formula 1

Rimandato il GP dell’Azerbaigian. Il primo Gp, forse, si correrà in Canada.