Pallanuoto. Tre atleti della Canottieri Napoli convocati per la Nazionale Universitaria

Pallanuoto. Tre atleti della Canottieri convocati per la Nazionale Universitaria di Pallanuoto Maschile dal 13 al 24 giugno in vista delle Universiadi.

Tre atleti della Canottieri Napoli sono stati convocati per la Nazionale Universitaria di Pallanuoto Maschile. Edoardo Campopiano, Mario De Basso ed Umberto Esposito saranno a disposizione del tecnico Alberto Angelini, per il Collegiale che si terrà ad Ostia dal 13 al 24 giugno in vista delle Universiadi che si svolgeranno a Napoli e in Campania del 3 al 14 luglio prossimo.

Grande soddisfazione al Molosiglio, per questo riconoscimento, è stata espressa dal presidente, Achille Ventura, dal vice presidente sportivo, Marco Gallinoro e dal consigliere, Luca Piscopo.

“E’ un risultato eccezionale grazie al lavoro fatto con grande meticolosità e professionalità dal nostro responsabile tecnico Paolo Zizza che ha tirato fuori da questi nostri ragazzi delle grandi qualità sia tecniche che umane – ha dichiarato il vice presidente sportivo, Marco Gallinoro – Ma è soprattutto il frutto del lavoro legato al Progetto Giovani che il Circolo Canottieri Napoli sta portando avanti da anni”.