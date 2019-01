Pallanuoto. La Canottieri Napoli domani (ore 15) in Sicilia affronta l’Ortigia   

Pallanuoto. Seconda di ritorno campionato A2 maschile. La Canottieri Napoli domani (ore 15) in Sicilia affronta l’Ortigia.

La Canottieri Napoli domani “sbarca” in Sicilia dove a Siracusa, nella piscina Caldarelli, con inizio alle 15 affronterà l’Ortigia.

Un impegno non facile per i partenopei che, reduci dalla prevista sconfitta rimediata sabato scorso a Casoria con il Brescia, sono alla ricerca di un pronto e convincente riscatto.

L’Ortigia invece, è reduce dalla sconfitta di misura rimediata a Roma con la Lazio, ma soprattutto viene dalla difficile semifinale di Euro Cup disputata a Marsiglia mercoledì sera e persa con il punteggio di 7 a 4.

Potrebbe essere questo, sotto l’aspetto del morale e anche della stanchezza fisica un piccolo vantaggio per i giallorossi. Come, al contrario, potrebbe essere per i siciliani una spinta in più per reagire e cercare un pronto riscatto.

Nella formazione allenata da Paolo Zizza rientra il capitano Umberto Esposito che ha scontato il turno di squalifica e quindi formazione tipo per la Canottieri.

“Una gara difficile contro un avversario forte che occupa una posizione di centro classifica e quindi di grande tranquillità, noi al contrario siamo ai margini della zona play-out e quindi siamo alla disperata ricerca di punti – ha detto Paolo Zizza allenatore della Canottieri – Nella gara di andata conquistammo una vittoria netta anche nel punteggio e quindi ci auguriamo di giocare domani con la stessa intensità e la stessa concentrazione. Vogliamo riscattare la sconfitta con il Brescia e ce la metteremo tutta per conquistare i primi tre punti del girone di ritorno”.