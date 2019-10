Pallanuoto. La Canottieri Napoli domani gioca a Brescia (ore 18)

Pallanuoto. Seconda di campionato. La Canottieri Napoli domani in trasferta a Brescia (ore 18) .

Dopo il “batticuore” nel debutto casalingo con il Savona dove la Canottieri Napoli ha conquistato un meritato pareggio, ecco la prima trasferta contro un avversario fortissimo, il Brescia di Sandro Bovo.

Nella piscina di Mompiano (ore 18) la Canottieri Napoli dovrà vedersela con i vice campioni d’Italia. Una gara sulla carta che vede il pronostico tutto favorevole alla formazione lombarda, ma è anche una gara che la formazione allenata da Christian Andrè dovrà onorare sino alla fine per evitare di fare brutte figure.

“Il pareggio casalingo con il Savona non deve farci illudere. Teniamo i piedi per terra e rendimoci conto che dovremo soffrire sino alla fine per salvarci – ha detto Christian Andrè, allenatore della Canottieri Napoli – Andiamo a Brescia contro una formazione che certamente non è la Pro Recco, ma che comunque è la seconda forza del campionato. Noi non abbiamo nulla da perdere e andremo in acqua decisi e determinati per cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari. Sto trasmettendo ai ragazzi il concetto che ce la dobbiamo giacare con tutti senza alcun timore”.