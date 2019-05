Pallanuoto. La Canottieri Napoli domani a Savona (ore 15)

Pallanuoto. La Canottieri Napoli domani gioca l’ultima giornata di campionato contro la Rari Nantes Savona alle ore 15,00.

Ultima giornata della regular season e Canottieri Napoli che chiude in trasferta domani a Savona (ore 15) contro la Rari Nantes Savona non ancora salva.

Dopo la bella vittoria con la Florentia di sabato scorso e la matematica salvezza conquistata con una settimana d’anticipo, per la formazione allenata da Paolo Zizza, si prospetterebbe addirittira la conquista della Final Six in caso di una vittoria in Liguria e della contemporanea sconfitta di Lazio, Quinto, Roma e Florentia che affrontano le prime quattro in classifica.

Una serie di combinazioni possibili, ma a Savona sarà battaglia proprio per la necessità dei liguri di fare punti salvezza. “Grazie alla salvezza conquistata sabato scorso con una giornata d’anticipo abbiamo dato un significato a questa stagione in considerazione del fatto che ce la siamo giocati con una squadra giovane e con tre stranieri nuovi– ha detto Paolo Zizza, allenatore della Canottieri Napoli – Ora dobbiamo chiudere in bellezza cercando di mantenere la stessa concentrazione che abbiamo dimostrato nelle ultime partite. Troveremo un ambiente caldo e quindi dovremo partire subito bene per stare in partita”.