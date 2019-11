Pallanuoto: La Canottieri Napoli domani a Casoria con i siciliani dell’Ortigia

Pallanuoto. Nona di andata. La Canottieri Napoli domani a Casoria (ore 20,30) con i siciliani dell’Ortigia.

Ancora un turno infrasettimanale con la Canottieri Napoli che, reduce dalla sconfitta-spareggio salvezza con il Telimar a Palermo, affronta domani, nella piscina dell’Alba Oriens a Casoria (ore 20,30) un’altra siciliana, l’Ortigia.

La formazione allenata da Stefano Piccardo è in assoluto la vera sorpresa del campionato con quel secondo posto a soli tre punti dai campioni d’Italia della Pro Recco e un +2 sullo Sport Management e un +3 sul Brescia. Una sorpresa relativa visto l’organico di cui dispone Ortigia e della bravura del suo allenatore.

Per la Canottieri Napoli quindi un’altra partita dall’esito scontato vista anche la perdurante assenza di Luigi Di Costanzo per squalifica e Luca Baldi per infortunio. Pronostico che pende tutto dalla parte della formazione siracusana , ma anche in questa circostanza i ragazzi del Molosiglio sono chiamati ad una prova di orgoglio e di grande concentrazione.

“Affrontiamo una formazione fortissima che per chi non vive la pallanuoto italiana parla di squadra rivelazione e invece per me non lo è – ha dichiarato Christian Andrè, allenatore della Canottieri – A Palermo ho registrato dei segnali positivi, ma non abbiamo avuto fortuna.

Siamo stati in partita sino al quarto tempo poi abbiamo il solito calo fisico e la sconfitta ha avuto dimensioni più marcate. Finalmente ci stiamo allenando con più frequenza tutti assieme e questo mi fa ben sperare per il futuro. Una cosa è certa, non molleremo”.

La partita sarà arbitrata dalla coppia romana formata da Alessandro Severo e Luca Castagnola.