Pallanuoto. La Canottieri Napoli al Foro Italico (ore 18,00) con la Roma

Pallanuoto. Decima di andata. La Canottieri Napoli al Foro Italico (ore 18,00) con la Roma. Christian Andrè “Spero che finalmente i miei ragazzi se la giochino alla pari”.

Dopo aver dato netti segnali di ripresa nella gara infrasettimanale con l’Ortigia, la Canottieri si reca al Foro Italico per affrontare la Roma con la speranza di potersela giocare alla pari con la formazione capitolina.

Nella formazione partenopea rientrerà Luigi Di Costanzo che ha scontato le due giornate di squalifica e questa sua presenza potrebbe, anzi sicuramente, servirà a garantire un maggiore equilibrio tattico e un tasso di esperienza in più.

Proprio quello che manca a questa giovane formazione allestita da Christian Andrè relegata all’ultimo posto in classifica con un solo punto.

La Roma tenterà di riscattare la sconfitta di misura rimediata a Salerno e si prevede una partita molto combattuta. “Siamo in continua crescita e quindi abbiamo il dovere di provarci al Foro Italico – ha detto Christian Andrè, allenatore della Canottieri Napoli – con il rientro di Gigi Di Costanzo abbiamo un pò di esperienza in più e questo sicuramente ci darà un maggiore equilibrio sia mentale che tattico. Comunque ci sarà da stringere i denti perché, come sempre, ci aspetta una battaglia e spero che finalmente i miei ragazzi se la giochino alla pari”.