Pallanuoto: La Campolongo Hospital RN Salerno vince contro la SS Lazio

Pallanuoto: La Campolongo Hospital RN Salerno batte 14-11 la SS Lazio e guadagna i primi 3 punti in classifica.

Sabato 19 ottobre, la piscina del Foro Italico è lo scenario dell’impresa della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, che batte 14-11 la SS Lazio e guadagna i primi 3 punti di questo campionato di serie A1.

Alle 18,00 il fischio d’inizio di una gara importante per la Rari, perché dopo aver incontrato i marziani del Brescia e prima di incontrare gli invincibili del Recco, la Lazio rappresentava una gara alla portata degli uomini di mister Citro in questo difficile inizio di stagione, e i ragazzi non hanno sbagliato.

Con grinta e tecnica hanno avuto alla meglio su una formazione esperta, che vanta tra le sue fila uomini esperti della categoria. L’approccio è ottimo e i giallorossi si portano subito in vantaggio. Ad aprire le marcature è Cuccovillo, a seguire Luongo e la tripletta di uno strepitoso Elez.

Il primo quarto si chiude 5-3 per i salernitani. Nella seconda frazione i padroni di casa provano a rialzare la testa e chiudono in testa 4-2, chiudendo il primo tempo sul 7-7. Per la Rari in gol Tomasic con una doppietta.

Ma la Rari è concentrata e determinata e piazza l’allungo decisivo nel terzo tempo, chiudendolo in vantaggio per 5-2. In gol vanno Cuccovillo, ancora Elez, poi Parrilli e doppietta di Gandini.

Pari nell’ultima frazione, 2-2, con i giallorossi bravi a controllare la voglia dei laziali di tornare in partita. In gol vanno Cuccovillo e Luongo e il risultato si fissa sul 14-11 per i salernitani.

“Abbiamo giocato bene, controllando per lunghi tratti la partita e se avessimo evitato qualche disattenzione difensiva, probabilmente avremmo allungato prima. Sono felice per i ragazzi e la società per questa prima storica vittoria in massima serie” le parole di un raggiante Matteo Citro.

Affida invece a Facebook la sua gioia il presidente Enrico Gallozzi: Cronaca di una impresa. Espugnato il foro Italico e primi tre punti in classifica! Avanti così.

SS LAZIO NUOTO-CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO 11-14

SS LAZIO NUOTO: Soro, Ferrante 1, Colosimo 2, Elphick 1, Vitale, Marini, Giorgi 1, Antonucci 2, Leporale 3, Narciso 1, Biancolilla, Morolli, Garofalo. All. Sebastianutti

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO: Santini, Luongo 2, Gandini 2, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic 2, Cuccovillo 3, Elez 4, Parrilli 1, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Citro

Arbitri: Zedda e Brasiliano

Parziali: 3-5 4-2 2-5 2-2 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Lazio 3/11 + un rigore e Salerno 6/8 + 2 rigori. Vitale (L) fallisce un rigore (palo) nel primo tempo. Spettatori 500 circa.