Carpisa Yamamay Acquachiara: le Ach girls di Barbara Damiani hanno battuto Castelli romani con il punteggio di 11-9.

Entrano altri tre punti nella classifica della Carpisa Yamamay Acquachiara, che sale a quota 6 con una partita da recuperare. Il +2 finale non spiega sufficientemente il predominio della squadra di Damiani che, dopo il vantaggio iniziale dei Castelli Romani con De Marchis, si è portata avanti prima 4-1 (doppietta di Tortora, reti di De Bisogno e Di Maria), poi ha raggiunto il massimo vantaggio (9-4) nella terza frazione per poi ribadirlo (11-6, rete di Zizza) a cinque minuti dal termine.

Qui le biancazzurre hanno peccato un po’ di sufficienza e i Castelli Romani, che hanno giocato una buona gara, ne hanno approfittato per realizzare tre gol nel giro di un minuto e mezzo che hanno riportato in partita le laziali a un minuto dal termine (11-9). Poi, però, l’Acquachiara ha gestito con avvedutezza l’ultimo giro di lancette conducendo in porto la vittoria. Top scorer dell’incontro Paola Di Maria con un poker di reti.

ACQUACHIARA-CASTELLI ROMANI 11-9 (2-1, 4-2, 3-2, 2-4)

Carpisa Yamamay Acquachiara: Gaito, Zizza 2, Di Maria 4, Pignataro, Massa, Mazzarella, Mazzola 2, Tortora 2, Giusto, Carotenuto, Scarpati, De Bisogno 1, D’Antonio. All. Damiani.

Castelli Romani: Messina, Passa, Proietti 1, Monterubbianesi E. 2, Fonticoli 1, Racioppi, Monterubbianesi G. 1, Pompili, Bocchini, De Marchis 2, Mandara, Abrizi 2, Ligorio. All. Mauretti.

Arbitro: Lepre.