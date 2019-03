Pallanuoto. Domani la Canottieri Napoli contro i campioni d’Italia della Pro Recco 

Pallanuoto. Nona di ritorno. Domani la Canottieri Napoli a Sori (ore 14) con i campioni d’Italia della Pro Recco.

Per la Canottieri Napoli domani nella piscina comunale di Sori (ore 14) la “sfida impossibile” con i campioni d’Italia della Pro Recco primi in classifica. Giallorossi reduci dalla vittoria casalinga contro il Catania che è servita a dare un po di tranquillità alla squadra e all’ambiente giallorosso.

Pronostico scontato, ma la formazione allenata da Paolo Zizza, è decisa a vendere cara la pelle nonostante il perdurare dell’assenza del proprio centro boa per infortunio, Milos Vukicevic .

“Una partita difficile contro un avversario fortissimo. La Pro Recco è in assoluto una delle squadre più forti non solo in Italia quindi è evidente che il pronostico è tutto dalla sua parte – ha detto Paolo Zizza, allenatore della Canottieri Napoli – sono però queste le gare che, ad una formazione giovane come la nostra, servono per farci crescere sia dal punto di vista caratteriale che del comportamento. Avversari contro i quali siamo chiamati a dare il massimo per evitare di fare brutte figure”.