Pallanuoto. Domani la Canottieri Napoli al Foro Italico contro la Roma  

Pallanuoto, A2 maschile. Sesta di ritorno. Domani la Canottieri Napoli al Foro Italico (ore 18) contro la Roma.

Dopo la straordinaria prestazione contro il Posillipo in un derby bello e, come sempre affascinante, la Canottieri Napoli domani alle 18, nella piscina del Foro Italico, affronterà la Roma decisa a ricambiarle lo “sgarbo” dell’andata quando i romani vennero a prendersi i tre punti a Casoria.

Per i giallorossi, dopo il meritato punto conquistato nel derby, l’occasione è ghiotta per tentare il sorpasso in classifica proprio ai danni della Roma che precede la Canottieri Napoli di un solo punto. “E’ una partita difficile contro un avversario che ci precede in classifica di un solo punto a conferma di un campionato equilibratissimo.

L’episodio può fare la differenza e quindi bisogna evitare errori – ha dichiarato l’allenatore della Canottieri, Paolo Zizza – Loro hanno due giocatori molto forti in attacco, Camilleri e Paskovic e vengono da una sconfitta con la Lazio e cercheranno di riscattarsi.

Noi, al contrario, siamo reduci dalla bella e convincente prestazione e dobbiamo cercare di puntare e alla vittoria. I ragazzi sono motivati e quindi sono certo che scenderanno in acqua con la massima concentrazione e con la giusta cattiveria agonistica”.