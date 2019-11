Pallanuoto. Domani a Casoria il derby Canottieri Napoli – Posillipo

Pallanuoto. Quinta di andata. Domani a Casoria (ore 19,30) la Canottieri Napoli gioca il derby con il Posillipo.

Reduce dalla sconfitta con i campioni d’Italia della Pro Recco per la Canottieri Napoli è derby con i cugini del Posillipo per una gara che, al di la della classifica delle due formazioni, si preannuncia quanto meno combattuto.

Il “classico” della pallanuoto napoletana, la sfida più affascinate e sentita della stagione che nessuno vorrebbe mai perdere. Sia il Posillipo che la Canottieri non stanno attraversando un buon momento di forma.

La Canottieri Napoli, dopo il pareggio casalingo con il Savona, ha rimediato tre sconfitte consecutive (a Brescia, in casa con la Lazio e a Sori con la Pro Recco) mentre il Posillipo è reduce dal pareggio casalingo nel derby con la Rari Nantes Salerno e in precedenza aveva racimolato, su tre partite, un sol punto con la Florentia in casa.

Ci apprestiamo quindi a vivere un derby sicuramente dall’esito incerto. “Come tutti i derby anche questo sfugge a qualsiasi pronostico, ma il Posillipo è un avversario forte e difficile da battere – ha detto l’allenatore della Canottieri Christian Andrè – noi veniamo da tre sconfitte consecutive due delle quali contro le due formazioni più forti del campionato e vogliamo cercare di fare un risultato positivo che possa servirci per la classifica, ma soprattutto per il morale. In settimana abbiamo preparato bene questa gara e vedo i ragazzi motivati e concentrati. Non occorrono motivazioni particolari per caricare i giocatori e l’ambiente, il derby te le da indipendentemente”.