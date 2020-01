Pallanuoto, A2 maschile: La Carpisa Yamamay Acquachiara sfida la Roma 2007

Riparte il campionato di A2 maschile. La Carpisa Yamamay Acquachiara riprende a giocare contro la Roma 2007 al Foro Italico, il fischio d’inizio è alle 15, arbitrano Cirillo e Pinato.

Il campionato di A2 maschile esce dal freezer dove era stato messo per le festività natalizie e riparte con la quinta giornata del girone d’andata. Due vittorie, entrambe a S.Maria Capua Vetere, un pareggio e una sconfitta in trasferta il bilancio finora della Carpisa Yamamay Acquachiara.

I biancazzurri di Occhiello, che chiusero il 2019 con un pareggio in casa della Roma Vis Nova a Monterotondo, ripartono contro un’altra squadra della capitale, la Roma 2007. Stavolta si gioca al Foro Italico, il fischio d’inizio è alle 15, arbitrano Cirillo e Pinato, la partita dovrebbe essere trasmessa in diretta streaming (non c’è ancora la certezza) al seguente link https://www.facebook.com/ sportingtime.it/.

Qualche ora dopo, alle 18, all’Olimpico scenderanno in campo Lazio e Napoli.

“Per gli azzurri la vedo dura – dice Mauro Occhiello – ma anche per noi non sarà una passeggiata perchè la Roma 2007 possiede un buon collettivo e individualità di rilievo come Gianni, Faiella, l’ungherese Toth e Fiorillo”, l’unico ex della sfida.

La Roma 2007 non se la passa molto bene in classifica. Dopo un avvio promettente (16-8 contro il Tuscolano) la formazione capitolina ha collezionato tre sconfitte di fila, “ma quella contro il Civitavecchia – precisa Occhiello – non può fare testo perchè la Roma 2007 giocò comunque una buona gara e avrebbe ottenuto il pareggio se proprio allo scadere a Toth non fosse stato invalidato un tiro di rigore per esecuzione irregolare”.

Giacomo Gianni il miglior marcatore della Roma 2007 con 8 gol, gli stessi messi a segno da Lorenzo Briganti e Stefano Mauro, capocannonieri dell’Acquachiara. Infermeria vuota per la squadra di Occhiello, che ha recuperato Pellerano.