Pallanuoto, A2 maschile: Carpisa Yamamay Acquachiara a testa alta contro il Latina

Pallanuoto, A2 Maschile: La Carpisa Yamamay Acquachiara perde contro il Latina ma i 7 gol di oggi hanno fatto la differenza in questa partita.

Nel girone d’andata, in casa del Latina, finì 15-6 per i nerazzurri. Stavolta per la squadra dell’ex Mirarchi è stata molto più dura conquistare i tre punti: benchè la Carpisa Yamamay Acquachiara sia stata quasi sempre costretta ad inseguire gli avversari, i biancazzurri di Occhiello hanno tentato con tutte le proprie forze di rendere difficile la vita ad una squadra che ha confermato anche a S.Maria Capua Vetere il suo valore.

Tra le forze in possesso di coach Occhiello oggi c’era – finalmente – anche Julien Lanfranco. Dopo un mese e mezzo di assenza e cinque partite saltate, il centro biancazzurro si è presentato subito con un bel gol dal centro, dopo soli 22″. Più avanti ne farà anche un altro, sempre dalla sua posizione di boa.

Bello anche il gol del 3-2 di Alberto Petrucci, in entrata: è stato il secondo e ultimo vantaggio biancazzurro in una gara contrassegnata dalla potenza devastante del croato Goreta, capocannoniere del girone Sud: 7 gol oggi, buona parte dei quali propiziati dall’altro nerazzurro che ha fatto la differenza in questa partita: l’ex Federico Lapenna, premiato prima della gara dal presidente Porzio con una targa-ricordo assieme a Maurizio Mirarchi.

Sconfitta quasi indolore per la Carpisa Yamamay Acquachiara. I risultati favorevoli degli altri campi avvicinano ancor più la squadra di Mauro Occhiello al traguardo della salvezza.

Il tecnico, espulso nel terzo tempo e sostituito da Nicola Borrelli, commenta così il cartellino rosso preso: “Mi hanno mandato via soltanto perchè ho cercato di calmare gli animi della mia squadra. Se non posso fare nemmeno questo… Comunque, sono soddisfatto della partita dei miei ragazzi, una gara tutto cuore contro la seconda forza del campionato“.

ACQUACHIARA-LATINA 8-12 (2-2, 1-3, 4-4, 1-3)

Carpisa Yamamay Acquachiara: Rossa, Ciardi 1, Dan. De Gregorio, I. Occhiello, Pasca 1, M. Lanfranco, M. Occhiello 2, J. Lanfranco 2, Iula, Tozzi 1, Centanni, Petrucci 1, Ronga. All. Occhiello Mauro.

Latina: Cappuccio, Tulli, De Bonis, Goreta 7, Gianni 2, Falco, Castello 1, Barberini, F. Lapenna, Priori 1, Di Rocco 1, Giugliano, Marini. All. Mirarchi.

Arbitri: Cirillo e D’Antoni.

Superiorità numeriche: Acquachiara 4/11 più un rigore trasformato da Pasca nel quarto tempo, Latina 3/5 più due rigori trasformati da Goreta nel primo e nel terzo tempo.

Note: espulsi per proteste l’allenatore (Occhiello Mauro) e il dirigente (Alvino) di Acquachiara nel terzo tempo. Uscito per limite di falli Tulli (Latina) nel quarto tempo.