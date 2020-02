Pallanuoto A2: grandi sfide a Catania e Monterusciello per Ach Men e Ach Girls

La Carpisa Yamamay Acquachiara domani sabato 15 febbraio scenderanno in acqua alla “Scuderi” di Catania. Le ragazze A2 femminile giocheranno contro lo Sporting Flegreo a Monterusciello domenica 16 febbraio.

Nona giornata di campionato e davvero “prova del 9” per la Carpisa Yamamay Acquachiara. Sabato 15 febbraio i biancazzurri di Mauro Occhiello scenderanno in acqua alla “Scuderi” di Catania per la partita più importante dell’intero programma di A2 maschile, girone nord compreso.

Tozzi e compagni se la vedranno, infatti, con il Nuoto Catania che divide il primato del girone Sud a quota 19 con l’Acquachiara e l’Anzio Waterpolis, squadra che sabato scorso a S.Maria Capua Vetere la Carpisa Yamamay ha battuto con un netto 10-7 giocando la miglior gara della stagione.

Un successo che, purtroppo, ha riservato ai biancazzurri anche risvolti negativi importanti: Lorenzo Briganti, che nel corso della gara ha riportato la frattura del setto nasale, non potrà scendere in acqua domani contro gli etnei.

“Un’assenza pesante che complica ancor di più una partita già molto difficile di per sè – commenta il portiere biancazzurro Manuel Rossa -. Affronteremo una delle squadre più forti del girone in uno dei campi più caldi dell’intera categoria”.

Dove tre settimane fa il Catania ha rispedito a casa il Civitavecchia (l’unica squadra che ha battuto finora l’Acquachiara) con un netto 12-7. La squadra allenata da Giuseppe Dato non perde in campionato dal 30 novembre scorso (9-10 a Catania contro la Roma Vis Nova) e da allora ha collezionato cinque vittorie consecutive, una in più rispetto all’Acquachiara, forte di un organico collaudatissimo, composto per la gran parte da atleti che giocano insieme da anni, tra cui Privitera, capocannoniere della formazione etnea con 22 gol. Arbitrano Baretta e Pinato, il fischio d’inizio è alle ore 15.