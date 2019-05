Pallanuoto, A2 femminile: La Carpisa Yamamay Acquachiara pareggia nel derby e difende il 2° posto

Pallanuoto, A2 femminile: La Carpisa Yamamay Acquachiara pareggia contro lo Sporting Flegreo e difende il 2° posto.

Derby senza vincitori, così come nel girone d’andata, ma il pareggio vale come una vittoria per la Carpisa Yamamay Acquachiara perchè “ci consente – precisa Barbara Damiani – di mantenere il secondo posto a tre giornate dalla fine del torneo. Un secondo posto che ci darebbe la possibilità di giocare in casa l’eventuale gara 3 della semifinale dei playoff”.

Per quanto riguarda la gara, “il pareggio è un risultato giusto – prosegue il tecnico dell’Acquachiara -. Loro sono andate avanti 3-1 ne primo tempo, noi le abbiamo agganciate nel secondo, poi fino al termine grande equilibrio”.

Di Morvillo, alla fine della terza frazione, l’ultimo gol del match, quello del 5-5, realizzato “su un rigore che non c’era – precisa Damiani – perchè il fallo era da uomo in più, non da penalty. Ma sono dettagli, probabilmente avrebbero segnato ugualmente”.

Ultimo tempo senza marcature. “In tutta la gara hanno prevalso decisamente le difese”, conclude Barbara Damiani.

SPORTING FLEGREO-ACQUACHIARA 5-5 (3-1, 0-2, 2-2, 0-0)

Sporting Flegreo: Uccella, Martucci, Carmicino, Parisi 2, Lucarelli, Esposito, Vitiello, Morvillo 1, Anastasio F. 1, Altieri, Dirupo, Micillo, Sgrò 1. All. Koinis.

Carpisa Yamamay Acquachiara: Cipollaro, Di Maria 1, De Magistris 1, Scarpati, Zizza, Mazzarella, Mazzola, Tortora 1, Giusto, Carotenuto, Foresta 2, De Bisogno, D’Antonio. All. Damiani.

Arbitro: Pascucci.