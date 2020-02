Pallanuoto A2 femminile: La Carpisa Yamamay Acquachiara pareggia a Roma (8-8)

Pallanuoto, A2 femminile: La Carpisa Yamamay Acquachiara di Barbara Damiani conserva l’imbattibilità grazie a Martina Mazzola che al 38′ segna il pareggio contro la Roma Vis Nova.

Secondo pareggio consecutivo per la Carpisa Yamamay Acquachiara di Barbara Damiani, che conserva l’imbattibilità. Comincia, dunque, con un risultato positivo il ciclo di ferro delle Ach Girls, chiamate nella seconda parte del girone d’andata ad affrontare le squadre più forti del girone.

A differenza del pareggio di Monterusciello, questo ha un sapore decisamente meno amaro. Per come si erano messe le cose, infatti, si tratta più di un punto guadagnato che di due punti persi. Infatti, dopo essere stata avanti 5-4 alla fine del secondo tempo e 6-5 all’inizio del quarto (entrambi i gol messi a segno da Roberta Tortora), l’Acquachiara ha subito un break di 0-3 (Angiulli, quarto gol per lei, Contu e Giorgia Ciccione) che l’ha messa nei guai (6-8) a tre minuti e mezzo dal termine.

Di fondamentale importanza è stato l’immediato 7-8 realizzato da Maddalena Carotenuto, una rete che ha dato a D’Antonio e compagne la carica giusta e la fiducia necessaria per pervenire al pareggio, che è arrivato per mano di Martina Mazzola in superiorità a 38″ dalla sirena. Sempre sul punteggio di 7-8 Tortora ha sbagliato un tiro di rigore spedendolo sulla traversa.

Dice Barbara Damiani: “L’andamento della parte conclusiva dell’incontro dice chiaramente che poteva andare peggio. Il pareggio, quindi, è da considerare un risultato positivo. Meno positive sicuramente le nostre distrazioni che hanno aiutato la Roma Vis Nova a segnare alcune delle sue reti”.

ACQUACHIARA-ROMA VIS NOVA 8-8 (2-2, 3-2, 0-1, 3-3)

Carpisa Yamamay Acquachiara: Gaito, Zizza, Di Maria 1, Pignataro, Massa, Mazzarella, Mazzola 2, Tortora 3, Giusto, Carotenuto 1, Scarpati, De Bisogno 1, D’Antonio. All. Damiani.

Roma Vis Nova: Morabito, Contu 1, Ciccione G. 2, Rovetta 1, Lomonte, Ciccione A., Fortugno, Vargas, Fabbri, Boldrini, Di Marcantonio, Angiulli 4, Camerota. All. Carapella.

Arbitro: Pascucci.