Pallanuoto, A2 femminile: la Carpisa Yamamay Acquachiara batte la Brizz

Pallanuoto, A2 femminile: la Carpisa Yamamay Acquachiara capovolge il punteggio (4-2) grazie ai gol di De Magistris, Foresta, Giusto e Di Maria.

Una Carpisa Yamamay sempre più rimaneggiata e giovane (quattro le assenze oggi, tutte per motivi di lavoro) è costretta a soffrire per mettere in classifica i tre punti che le consentono di difendere il secondo posto.

Gara subito in salita, la Brizz chiude il primo tempo avanti 0-2 con le reti di Consoli e Cappello. La reazione delle Ach Girls, imprecise in fase di conclusione nella prima frazione, non si fa attendere e la squadra di Damiani capovolge il punteggio (4-2) grazie ai gol di De Magistris, Foresta, Giusto e Di Maria.

Ma le etnee non mollano la presa e accorciano due volte le distanze, prima con Sapienza, poi con Consoli (5-4) dopo la rete del 5-3 messa a segno da Foresta. Ci pensa Anna De Magistris a staccare nuovamente e definitivamente le avversarie (6-4) con il gol del 6-4 a cinque minuti e mezzo dal termine.

A due minuti dalla conclusione la Brizz ha l’opportunità per tornare nuovamente nella scia delle avversarie, ma la superiorità che potrebbe riaprire la gara non va a buon fine.

ACQUACHIARA-BRIZZ 6-4 (0-2, 3-0, 1-1, 2-1)

Carpisa Yamamay Acquachiara: Cipollaro, Di Maria 1, De Magistris 2, Scarpati A., Zizza, Pignataro, Mazzola, Mazzarella, Giusto 1, Carotenuto, Foresta 2, De Bisogno, D’Antonio. All. Damiani.

Brizz: Zuccarello, Sapienza 1, Vitaliano, Cappello S., Arcidiacono, Cappello C. 1, Mascari, Buccheri, Vecchio, Consoli 2, Trovato, Marino. All. Zilleri.

Arbitro: Bonavita.