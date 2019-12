Nuoto: Stefania Pirozzi vince l’oro ai Campionati Assoluti di Riccione

Nuoto: Stefania Pirozzi, atleta del Circolo Canottieri Napoli, conquista il 30esimo titolo italiano e bissa il successo agli invernali del 2016 nella specialità.

Partenza con il botto per i nuotatori del Circolo Canottieri Napoli grazie all’oro di Stefania Pirozzi. Comincia con un titolo italiano la tre giorni dei Campionati Italiani assoluti di Riccione.

Stefania Pirozzi, che col secondo personal best della carriera di 4’10″09 conquista il 30esimo titolo italiano e bissa il successo agli invernali del 2016 nella specialità. “Questa stagione non consente errori.

I 400 stile mi divertono ed è un buon crono di partenza”, dice la nuotatrice del Circolo Canottieri Napoli. Ottimo quinto piazzamento invece per la neo giallorossa Ginevra Taddeucci nella gara dei 1500 sl. In campo maschile ottimo crono in finale nei 400 stile libero per Andrea Manzi (ottavo) con 3’55”6.