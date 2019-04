Nuoto: Stefania Pirozzi vince il bronzo nei 200 stile libero

Nuoto, Campionati Italiani Assoluti: Stefania Pirozzi vince la medaglia di bronzo nei 200 stile libero.

Seconda giornata di gare per i nuotatori del Circolo Canottieri Napoli ai Campionati Italiani Assoluti.

Dopo il bronzo di Domenico Acerenza, terzo posto anche per Stefania Pirozzi che ferma il cronometro a 1.59.05 nei 200 stile libero e conquista la medaglia di bronzo, posizione valida per la formazione della staffetta 4×200 in proiezione Mondiali.

Per Stefania Pirozzi ottima performance, fatta di grinta e carattere che le consente di vincere l’ennesima medaglia iridata.