Nuoto per Salvamento. A Caserta i Campionati Regionali Invernali di Categoria Invernale

A Caserta si sono svolti i Campionati Regionali di Categoria Invernali di nuoto per salvamento, manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Campano della Federazione Nuoto.

Straordinario successo di pubblico e di risultati sportivi a Caserta per i Campionati Regionali di Categoria Invernale di Nuoto per Salvamento. Domenica scorsa, nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto di Caserta, si sono svolti per l’appunto i Campionati Regionali di Categoria Invernali di nuoto per salvamento, manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Campano della Federazione Nuoto.

In questo appuntamento, valevole per le qualificazioni ai prossimi Campionati Italiani di Categoria che si svolgeranno a Riccione dal 12 al 16 Febbraio,hanno partecipato 250 atleti provenienti da tutta la Campania.

Grande ospitalità e accoglienza da parte di Giuseppe Guida , presidente dell’ Agis Caserta , che gestisce l’impianto, recentemente ristrutturato in occasione delle Universiadi svoltesi nel Luglio scorso.

Successo nella Categoria Esordienti per la società Ici sport di Battipaglia, nella Categoria Ragazzi podio più alto per la Swimming Cub Quattroventi di Ercolano, per le categorie Juniores e Cadetti successo per la Elysium Sport di Agropoli, mentre per quella Seniores la vittoria se la aggiudica il Circolo Nautico Posillipo.