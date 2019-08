Nuoto, Pasquale Giordano vince la medaglia d’argento ai Campionati Italiani

Pasquale Giordano vince la medaglia d’argento nei 400 metri stile libero ai Campionati Italiani di categoria Ragazzi.

L’atleta giallorosso, Pasquale Giordano, si conferma ancora tra i migliori stileliberisti del momento, grande di tradizione del nostro sodalizio.

La gara è stata vinta da Luca De Tullio ( classe 2003 ) che vede in Pasquale Giordano ( classe 2004) un degno avversario.. “E’ stata una bella gara, ho provato a stargli vicino, per poi cambiare passo negli ultimi 100 metri – ha dichiarato Pasquale Giordano -. Sono molto felice di ciò che ho realizzato oggi, il tempo e questa medaglia, valgono molto per me!”.

Ottima gara anche di Ornella Cordova sui 200 delfino che vince la Finale Giovani e Francesco Persico sesto classificato nei 100 delfino nella finale Ragazzi 14 .