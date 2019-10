Nuoto. Il Circolo Canottieri Napoli secondo nella classifica annuale delle Società per la stagione 2018/19

La Federazione Italiana Nuoto ha reso nota la classifica annuale delle Società per la stagione 2018/19. Il Circolo Canottieri Napoli è al secondo posto.

Diramate le classifiche nazionali assolute da parte della Federazione Italiana Nuoto. Al termine di una stagione ricca di successi, i nuotatori giallorossi, si piazzano al secondo posto alle spalle del Circolo Canottieri Aniene con 8060 punti distribuiti in 2110 per le donne, 5350 per gli uomini e 600 per lo staff.

Tale graduatoria tiene conto di tutti i risultati nazionali assoluti e di categoria conseguiti nella stagione 2018/2019.

“Questi brillanti risultati sono il frutto di un progetto di alta specializzazione sportiva –ha dichiarato il direttore tecnico, Lello Avagnano – che il presidente Achille Ventura, i dirigenti e lo staff tecnico hanno varato ben quattro anni fa, rinforzando un settore che da anni regala grandi soddisfazioni al Sodalizio giallorosso”.

Soddisfazione, per “il significativo risultato raggiunto che conferma lo straordinario lavoro che si sta facendo a livello giovanile”, è stata espressa dal presidente Achille Ventura, dai vice presidenti, Marco Gallinoro e Ernesto Ardia e dal consigliere al Nuoto, Luca Piscopo.