Nuoto: Gli atleti del Circolo Canottieri Napoli alla finale Nazionale Assoluta

Nuoto: Gli atleti del Circolo Canottieri Napoli conquistano la Finale Nazionale Assoluta nel Campionato a Squadre per la seconda stagione consecutiva.

Federazione Italiana Nuoto ha diramato la classifica del Campionato Nazionale a squadre di nuoto. La formazione maschile del Circolo Canottieri Napoli si qualifica tra le prime 12 squadre assolute ed ottiene così il pass per disputare la finale nazionale assoluta. Alla fine di un anno pieno di successi laha diramato la classifica del. La formazione maschile delsi qualifica tra le prime 12 squadre assolute ed ottiene così il pass per disputare la finale nazionale assoluta.

I nuotatori giallorossi ottengono così una qualificazione storica, obbiettivo raggiunto per la seconda stagione consecutiva. Soddisfazione è stata espressa dal presidente, Achille Ventura e dai due vice presidenti, Marco Gallinoro e Ernesto Ardia.

Hanno contribuito a questo straordinario traguardo: Domenico Acerenza, Andrea Manzi, Pietro Paolo Sarpe, Alessandro Zanelli, Pietro Coscione, Giuseppe Trapanese e Luca di Benedetto. Tra le competizioni a squadre La “Coppa Brema” è la manifestazione più importante e difficile della stagione.

La qualificazione si ottiene disputando fasi e concentramenti regionali dove in una singola giornata si svolgono tutte le gare del programma ed ogni squadra totalizza un punteggio che ottiene da ogni atleta in ogni singola gara che in base al tempo ottenuto viene convertito in punti da una tabella nazionale.

Le prime 16 squadre in Italia si qualificano alla fase nazionale di serie A che si contenderanno la finale nazionale assoluta a Riccione il 22 marzo.