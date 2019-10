In Qatar le gare di nuoto di fondo ‘World Beach Games’. Nella 5 chilometri maschile Marcello Guidi, atleta Fiamme Oro e Canottieri Napoli, vince l’oro.

Nuoto di fondo | Si tingono d’azzurro anche le acque della Katara Beach, in Qatar, che ospitano i World Beach Games. Nella 5 chilometri maschile vittoria di Marcello Guidi. Il 22enne di Cagliari – tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, allenato da Raffaele Avagnano e quinto agli Europei di Glasgow 2018, svoltisi nel suggestivo scenario di Loch Lomond – chiude in 55’25, precedendo allo sprint il russo Denis Adeev in 55’26 e il tedesco Soeren Messner terzo in 55’28.

Nuoto di Fondo, World Beach Games: Oro per il giallorosso Marcello Guidi 1 di 3

Quello vinto da Guidi è il primo oro dell’Italia nella manifestazione. Nella gara femminile successo della brasiliana Ana Marcela Cunha – oro iridata a Gwangju nella 5 e nella 25 km – in 59’51, con la cinese Yawen Hou seconda in 59’52 e la teutonia Leonie Beck di bronzo in 59’53.

Fuori dal podio Giulia Gabbrielleschi – tesserata per Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi, seguita da Massimiliano Lombardi, argento nella 10 km in Scozia e con la mixed relay ai Mondiali in Corea – quarta in 1h00’0. Nel pomeriggio Guidi e Gabbrielleschi, accompagnati dal responsabile tecnico del settore fondo Stefano Rubaudo e da Massimiliano Lombardi, sono stati ricevuti dall’ambasciatore italiano in Qatar Pasquale Salzano.