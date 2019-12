Non solo Messi, ecco perché peggio per il Calcio Napoli proprio non poteva andare

Un’analisi dei tanti motivi per cui quello uscito dall’urna di Nyon con il Barcellona, per il Calcio Napoli è senza dubbio l’accoppiamento peggiore di tutti.

Per il Calcio Napoli non è proprio una bella stagione, come conferma il sorteggio degli ottavi di Champions, che gli ha assegnato il Barcellona, uno degli avversari più forti, duri, difficili, della lista delle teste di serie. I catalani, che sono in testa alla Liga assieme al Real Madrid (mercoledì va in scena il ‘Clasico’), puntano a riconquistare il trofeo dopo cinque anni. L’ultima volta vi riuscirono battendo in finale la Juve di Allegri (2015). Tre stagioni orsono, ossia nel 2018, i blaugrana furono estromessi dalla Roma ma, nel girone di qualificazione appena concluso, hanno battuto due volte l’Inter.

Incroci pericolosi o agevoli, a seconda delle annate, di certo ci sono il sesto Pallone d’Oro e la splendida forma di Leo Messi, la verve realizzativa di Suarez, la freschezza del baby Asu Fati, la novità De Jong, il rilancio di Rakitic, le sicurezze Busquets e Piqué, altre peculiarità tecniche legate al mercato di gennaio e ai recuperi di un paio di giocatori, primo fra tutti Ousmane Dembelé. Del Barcellona si sa tutto e la sua voglia di rimettere le mani sul trofeo, dopo la clamorosa eliminazione nella semifinale della passata stagione a opera del Liverpool (battuto 5-2 al Camp Nou e riscattatosi ad Anfield Road, con un 4-0 da lasciare senza parole perfino l’allenatore Ernesto Valverde), non è una bella notizia per Gattuso e compagni. Peggio non poteva andare.